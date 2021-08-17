طائرة الإجلاء الألمانية الثانية تغادر كابول وعلى متنها 125 شخصا

برلين/كابول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن طائرة الإجلاء الثانية التابعة للجيش الألماني، التي هبطت منذ فترة وجيزة في العاصمة الأفغانية كابول، غادرت بعد أن أجلت 125 شخصا من هناك.

وكتبت الوزارة اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الطائرة من طراز إيه 400 إم غادرت مع 125 فردا تم إجلاؤهم متوجهة إلى طقشند/أوزبكستان... على متن الطائرة يوجد مواطنون ألمان ومعاونون محليون أفغان وأفراد آخرون يحتاجون الحماية".

وكتب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على تويتر أن "أكثر من 120 فردا، ألمان وأفغان ومواطني دول أخرى" على متن الطائرة، وأضاف: "لقد بدأ الجسر الجوي وسيستمر بشكل مكثف إذا سمح الوضع الأمني بذلك بطريقة أو بأخرى".

وعقب استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، قامت أول طائرة إجلاء ألمانية أمس الاثنين بنقل خمسة ألمان بالإضافة إلى أوروبي وأفغاني من كابول إلى أوزبكستان المجاورة في ظل ظروف صعبة.