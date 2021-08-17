ألمانيا تعلق مساعداتها التنموية لأفغانستان

برلين - (د ب أ):

عقب استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتشددة على السلطة في أفغانستان، علقت الحكومة الألمانية مساعداتها التنموية لأفغانستان، حسبما صرح وزير التنمية الألماني جيرد مولر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير أن جميع الموظفين الألمان والدوليين، الذين يعملون لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهي الجهة المسؤولة عن المساعدات التنموية الحكومية، قد غادروا البلاد بأمان.

وأضاف مولر: "إننا نعمل بجهد كبير لجلب الموظفين المحليين الذين كانوا يعملون في التعاون الإنمائي الألماني والمنظمات الإغاثية التي تعاونت معنا، والذين يريدون الخروج بأمان من أفغانستان".

وكانت أفغانستان - حتى صدور القرار الجديد - تحتل المرتبة الأولى بين الدول المتلقية للمساعدات التنموية الألمانية. ولهذا العام تم تخصيص 250 مليون يورو كمساعدات تنموية من ألمانيا لأفغانستان، لكن لم يتم دفع أي منها حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، كانت تتدفق أموال إلى أفغانستان من وزارات ألمانية أخرى، من أجل مساعدات إنسانية على سبيل المثال أو تدريب الشرطة. وكانت ألمانيا تعهدت بمساعدات لأفغانستان يبلغ إجماليها 430 مليون يورو .