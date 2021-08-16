Masrawy logo white

بايدن يصف مشاهد الفوضى في كابول بأنها "مؤلمة للغاية"

10:42 م الإثنين 16 أغسطس 2021
بايدن يصف مشاهد الفوضى في كابول بأنها "مؤلمة للغاية"

جو بايدن

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول تصريحات علنية منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مشاهد الفوضى واليأس في كابول بأنها "مؤلمة للغاية".

ودافع بايدن، في كلمة الاثنين، بشأن الوضع في أفغانستان، عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشددًا أنه القرار الصحيح رغم الانتقادات التي توجه له في هذا الشأن.

وتابع: "أوفيت بتعهدي للشعب الأمريكي بإنهاء الوجود العسكري في أفغانستان".

وأقر بايدن، بارتكاب أخطاء في المهمة الأمريكية في أفغانستان، مضيفًا: "ثبت أن أحدث الجيوش لن تستطيع خلق أفغانستان مستقر وآمن".

جو بايدن كابول مطار كابول طالبان تحكم أفغانستان انسحاب أمريكا

الخبر التالى:

بايدن: لن نكرر الأخطاء السابقة ولن أورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية العامة| وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان الأوائل وتسريب الدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا