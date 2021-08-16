بريطانيا تطالب المواطنين بتسجيل صوت السعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا

لندن- (أ ش أ):

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن السلطات الصحية البريطانية طلبت من المواطنين الذين خضعوا مؤخرًا لاختبار فيروس كورونا لتسجيل صوت السعال على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر كجزء من حملة لتحسين معدلات الكشف عن فيروس كورونا.

ووفقًا لـ"بي بي سي" ترغب من الحكومة من المواطنين أيضًا تقديم عينات قصيرة لأصواتهم وصوت التنفس لأنها تبحث في تطوير تطبيق للاستخدام على نطاق أوسع.

وفي أمريكا صمم باحثون بالفعل خوارزمية كمبيوتر تكتشف الإصابة بفيروس كوفيد من السعال بمعدل دقة يقارب 100 بالمئة.

وتنعقد الآمال على هذا النوع من التكنولوجيا في جعل تشخيص الإصابة بالفيروس أرخص وأسهل.​