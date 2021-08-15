بولندا: انتقادات الحكومة الإسرائيلية لنا ستؤثر سلبا على علاقاتنا

وارسو - (د ب أ)

أعربت بولندا عن رفضها لانتقادات الحكومة الإسرائيلية لها بسبب قانون جديد تعرض لانتقادات إسرائيلية بسبب منع إعادة الممتلكات إلى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست).

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي على صفحته على فيسبوك: "لقد اتهم السياسيون الإسرائيليون بولندا زورا بالتواطؤ في المحرقة لسنوات عديدة".

وأضاف: "إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية مهاجمة بولندا بهذه الطريقة ، فإن ذلك سيكون له تأثير سيئ للغاية على علاقاتنا ، على المستويين الثنائي والدولي" .

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعديل القانون البولندي الجديد ووصفه بأنه "قرار مخز"، لا يمكن لإسرائيل أن تبقى غير مبالية تجاهه، وذلك في بيان صدر مساء أمس السبت.

وأضاف "تنظر إسرائيل بمنتهى الجدية إلى القانون، الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويض عن الممتلكات، التي سرقت منهم، خلال الهولوكوست وتأسف لحقيقة أن بولندا اختارت استمرار إيذاء هؤلاء الذين فقدوا كل شيء".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد استدعى مبعوث بلاده في بولندا مساء أمس السبت لإجراء مشاورات.

يأتي ذلك ردا على توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا أمس السبت على قانون إداري مثير للجدل.

وينص تعديل القانون الذي أقره البرلمان البولندي الأسبوع الماضي على عدم الطعن على القرارات الإدارية أمام المحاكم بعد مرور 30 عاما على إصدارها.

وتخشى إسرائيل من تأثير ذلك على التعويضات المحتملة لضحايا المحرقة النازية.

وقال لابيد في بيان له: "أقرت بولندا قانونا معاديا للسامية وغير أخلاقي، ولا يحدث هذا للمرة الأولى، ولن يسافر السفير الإسرائيلي الجديد - الذي كان من المفترض أن يغادر إلى وارسو قريبا، في الوقت الحالي".