بايدن يتعهد بدعم هايتي بعد الزلزال المدمر الذي ضربها

واشنطن - (د ب أ)

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الولايات المتحدة لهايتي بعد الزلزال العنيف الذي تسبب في مقتل 227 شخصًا.

وقال بيان صادر عن الرئيس الأمريكي بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن "الولايات المتحدة تظل صديقا حميما وثابتا للشعب الهايتي وسنكون هناك حتى بعد هذه المأساة".

وأضاف بايدن القول: "نعرب عن أعمق تعازينا لكل من فقدوا أحباءهم أو الذين دمرت منازلهم وأعمالهم.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة في حوالي الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 125 كيلومترا غربي العاصمة بورت أو برنس على عمق حوالي عشرة كيلومترات.

لم يعرف الحجم الكامل للكارثة بعد لكن العديد من الأشخاص قتلوا ودمرت العديد من المباني.