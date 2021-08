"بالأسلحة الأمريكية".. طالبان تقترب من السيطرة على عاصمة أفغانستان (تقرير)

كتب - محمد صفوت:

طوقت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، وبات بمقدورها التقدم نحو العاصمة من الشمال والجنوب والشرق، بعد سيطرتها على نصف عواصم الولايات الأفغانية، ما جعل الوضع الميداني حرجًا بالنسبة للحكومة.

في مواجهة تقدم طالبان، دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، السبت، شعبه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة لمواجهة التقدم السريع لطالبان، مشيرًا إلى أنه يجري محادثات عاجلة مع قادة محليين وشركاء دوليين، مع اقتراب مقاتلي طالبان من كابول واستيلائهم على بلدة رئيسية جنوب العاصمة تعد واحدة من بوابات المدينة.

تشير الأنباء إلى أن طالبان تسيطر على منطقة تشار آسياب، التي تبعد 11 كيلومترًا فقط عن العاصمة، وواصلت هجومها على مدينة مزار شريف، المدينة الشمالية الرئيسية الوحيدة ونجحت في السيطرة عليها.

بدأت طالبان هجومها وزحفها نحو العواصم الإقليمية في أفغانستان، تزامنًا مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد (الأمريكية والناتو) في مايو الماضي، وتسارعت وتيرة الهجوم الذي قابله مقاومة ضعيفة وأحيانًا دون مقاومة في الأسابيع الأخيرة.

طوقت الحركة العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يبقى تحت سيطرة الحكومة الأفغانية إلا مدينتان كبيرتان فقط هي العاصمة كابول وجلال أباد. وذلك بعد سيطرة طالبان على مدينة مزار شريف أكبر مدينة في الشمال السبت، وهروب القوات الحكومية نحو الحدود الأوزبكستانية.

كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها السبت، عن سقوط أسلحة وعتاد أمريكي في أيدي طالبان، بعد سيطرة الحركة على قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد.

وأعلنت حركة طالبان الاستيلاء على عاصمة إقليمية أخرى هي غارديز جنوب العاصمة الأفغانية كابول السبت، بعدها سيطرة الحركة على عاصمتين لولايتين في أفغانستان ليرتفع بذلك عدد العواصم التي سيطرت عليها الحركة إلى 21 من 34 عاصمة ولاية.

يرى مراقبون أن الأسلحة التي استولت عليها طالبان ستعزز فرصها في الوصول إلى كابول، وتقوي قدرتها على تعزيز قبضتها على المدن التي تسيطر عليها.

مع زحف طالبان في يوليو الماضي، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، دفاعًا عن قراره الانسحاب من أفغانستان بعد حربًا استمرت 20 عامًا، قائلاً: "لقد قدمنا لشركائنا الأفغان كل الأدوات، دعوني أشدد على ذلك، كل الأدوات"

الأسلحة التي أنفقت الولايات المتحدة عليها مئات مليارات الدولارات خلال 20 عامًا لتجهيز الجيش الأفغاني وتدريبه عليها، لم تمنع زحف طالبان، لكن بعضها عززت قدراتها على السيطرة.

وتوضح جوستين فليشنر من مؤسسة بحوث التسلح أثناء النزاعات، لـ"فرانس برس" أنه على الرغم من أن القوات الأمريكية أخذت معها أثناء انسحابها المعدات التي تعد متطورة، إلا إن طالبان استحوذت على مركبات وآليات هامفي وأسلحة خفيفة وذخيرة.

Weapons captured by the Taliban on just one base pic.twitter.com/kWJMAsCOKo