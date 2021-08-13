ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا إلى 31

إسطنبول - (د ب أ):

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) اليوم الجمعة إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت من 27 إلى 31 شخصا.

وأضافت "أفاد" أنه جرى إخلاء أكثر من 700ر1 من السكان من مدن قسطمونو وبارطن وسينوب، بعدما أغرقتها الأمطار الغزيرة على مدار عدة أيام.

وتتعرض حاليا منطقة البحر الأسود في تركيا، التي تشهد أعلى معدلات هطول الأمطار في البلاد سنويا، للفيضانات والانهيارات الأرضية.

وتسببت المساكن المكتظة بالسكان والعشوائية التخطيط على طول ضفاف الأنهار في إحداث أضرار ووفيات في الماضي.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لمروحيات تنقذ السكان الذين تقطعت بهم السبل فوق مبان متعددة الطوابق حيث وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 5 أمتار في بعض الأماكن وجرفت السيارات ودمرت المنازل والجسور .

وقالت هيئة "أفاد" إن ما يقرب من 200 قرية في قسطمونو وسينوب شهدت إنقطاعا للكهرباء.

وأوضحت "أفاد" أن أكثر من خمسة آلاف شخص، و19 طائرة عمودية، وأكثر من 500 مركبة، يشاركون في جهود الإنقاذ، يدعمهم الجيش ومنظمات غير حكومية.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام السكان المحليين في منطقة بوزكورت في قسطمونو ، اليوم الجمعة بإعادة بناء منازل المتضررين في غضون عام.

وذكرت وكالة أنباء ديميرورين إن ما لا يقل عن أربعة اشخاص ، بينهم طفلان ، لا يزالون في عداد المفقودين، بعد انهيار مبنى من ثمانية طوابق في بوزكورت في قسطمونو.

وقالت "أفاد" إن شخصا آخر لا يزال مفقودا في بارطن التي تقع على مسافة نحو 220 كيلومتراً إلى الغرب.