قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حادث إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية في مضيق هرمز ليس أمرا جللا والطيار بخير.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أنه على دراية بتفاصيل الحادث، والأمر مختلف تماما عما تتصورون.

وأشار ترامب، إلى أن الحصار الأمريكي للمضيق يُفقر إيران بشدة، وأنه سيبقى عليه طالما اقتضت الضرورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إنه تلقى من الجيش الأمريكي إحاطة بشأن إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب"تلقيتُ للتوّ من جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأوضح ترامب، أنه كان على متن الطائرة طياران أمريكين، "ولكن وكلاهما بخير ولم يُصب بأذى، ومع ذلك، لا بدّ للولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم".