Masrawy logo white

واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من كبار المسئولين في كوبا

06:22 م الجمعة 13 أغسطس 2021
واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من كبار المسئولين في كوبا

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، فرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة عسكرية في كوبا، لممارسة العنف ضد المتظاهرين.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن العقوبات تطال رئيس الإدارة السياسية في وزارة الداخلية روماريكو فيدال سوتومايور جارسيا، ورئيس الإدارة السياسية في الشرطة الثورية الوطنية بيدرو أورلاندو مارتينيز فيرنانديز، ووحدة Tropas de Prevencion (TDP) التابعة لوزارة القوات المسلحة الثورية في كوبا.

هذا المحتوى من

وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة واشنطن

الخبر التالى:

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي التعاون الدولي في الدفاع والأمن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا