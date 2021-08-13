واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من كبار المسئولين في كوبا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، فرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة عسكرية في كوبا، لممارسة العنف ضد المتظاهرين.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن العقوبات تطال رئيس الإدارة السياسية في وزارة الداخلية روماريكو فيدال سوتومايور جارسيا، ورئيس الإدارة السياسية في الشرطة الثورية الوطنية بيدرو أورلاندو مارتينيز فيرنانديز، ووحدة Tropas de Prevencion (TDP) التابعة لوزارة القوات المسلحة الثورية في كوبا.