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روسيا ترسل سياحا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية العام الحالي

06:20 م الجمعة 13 أغسطس 2021
روسيا ترسل سياحا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية العام الحالي

المحطة الفضائية الدولية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت مؤسسة (روس كوزموس) الروسية، أن مركبة فضائية روسية من طراز (سويوز) ستنقل سياحا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية العام الجاري.

وقال رئيس قسم صناعة المركبات الفضائية في شركة (إينيرجيا) الروسية روفائيل مورتازين -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إنه "من المخطط أن تنقل مركبة (Soyuz MS-20) سياحا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف أن المركبة وبعد انفصالها عن الصاروخ الحامل من المفترض أن تدور 4 دورات حول الأرض لتلتحم بعدها بالمحطة، وأنها لن تحلق ضمن خطة الدورتين، كون هذه المناورة قد تتطلب تعديلات على مدار المحطة ما سيؤدي إلى انخفاض غير مرغوب به في هذا المدار.

ومن المفترض أن تنطلق مركبة (Soyuz MS-20) نحو المحطة الفضائية في 8 ديسمبر القادم لتحمل معها سائحين فضائيين في رحلة قد تستمر 12 يوما.

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المحطة الفضائية الدولية روسيا اليابان مؤسسة روس كوزموس الروسية

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