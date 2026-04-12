هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف كافة القطع البحرية العسكرية التي تحاول الاقتراب من مضيق هرمز، معتبرا أي تحرك من هذا القبيل "خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار"، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار بحري شامل على الممر المائي بعد فشل مفاوضات إنهاء حرب إيران.

وعيد الحرس الثوري في ظل حرب إيران

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان رسمي، الأحد، أن مضيق هرمز يخضع حاليا لـ"سيطرة وإدارة ذكية" تضمن ما وصفته بـ"العبور البريء" للقطع البحرية غير العسكرية فقط.

وشدد البيان على أن أي محاولة من السفن العسكرية للاقتراب من المضيق، تحت أي مسمى أو ذريعة، ستواجه بـ"رد حازم وبمنتهى الشدة"، مفندا ما اعتبره ادعاءات كاذبة حول إغلاق الممر أمام الملاحة المدنية في ظل حرب إيران وأمريكا.

قرار ترامب وتفاقم حرب إيران وأمريكا

تأتي هذه التهديدات الإيرانية كخلفية مباشرة لإعلان الرئيس الأمريكي بدء البحرية الأمريكية فرض حصار مطبق على "جميع السفن" التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته.

ويهدف قرار ترامب إلى تحطيم السيطرة الإيرانية على الممر الاستراتيجي ومنع طهران من توظيفه لتصدير نفطها الخاص بينما تغلقه أمام الملاحة الدولية، مما يضع الأسطول الأمريكي في مواجهة مباشرة مع القوات البحرية الإيرانية في قلب حرب إيران.