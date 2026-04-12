حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصين ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 50% في حال تزويدها إيران بأسلحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يشك في أن بكين ستقوم بذلك رغم ما وصفه بتقارير استخباراتية تشير إلى احتمال وجود خطط في هذا الاتجاه.

وقال ترامب إنه اطّلع على تقارير إعلامية تتحدث عن قيام الصين بتزويد إيران بأنظمة صواريخ محمولة على الكتف المضادة للطائرات، في إشارة إلى ما يبدو أنه تقرير لشبكة "سي سي إن"، أفاد بأن بكين تستعد لنقل هذه الأنظمة خلال الفترة المقبلة.

ترامب يشكك في صحة تقارير دعم الصين لإيران

وفي مقابلة على قناة فوكس نيوز، أعرب ترامب عن تشككه في صحة هذه التقارير، قائلاً: "أشك في أنهم سيفعلون ذلك، لدي علاقة جيدة معهم وأعتقد أنهم لن يقدموا على ذلك"، مضيفاً أنه ربما حدث ذلك في وقت سابق لكن ليس في المرحلة الحالية.

وتابع ترامب: "لكن إذا ضبطناهم وهم يفعلون ذلك، فسيفرض عليهم تعريفة جمركية بنسبة 50%، وهو رقم ضخم جداً"، على حد تعبيره.

وكانت شبكة "سي إن إن"، قد ذكرت السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي لإيران خلال الأسابيع المقبلة.

الصين تنفي دعم إيران في حربها مع أمريكا وإسرائيل

من جانبها، نفت السفارة الصينية في واشنطن هذه الاتهامات، مؤكدة أن بكين لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في النزاع، وأن المعلومات المتداولة غير صحيحة.

وأضافت السفارة أن الصين، بصفتها دولة كبرى مسؤولة، تلتزم بتعهداتها الدولية، داعية الولايات المتحدة إلى تجنب الاتهامات غير المبررة وربط القضايا بشكل خبيث أو إثارة الإعلام، وحثت الأطراف المعنية على العمل من أجل خفض التوترات.