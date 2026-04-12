أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها الكاملة لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لاستقبال المواطنين والزوار على الشواطئ والحدائق العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

حملات رش ومكافحة في المدن والميادين

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض كثّفت أعمال المكافحة والرش والترصد الحشري، من خلال حملات شملت محيط الكنائس بالمدن، وأماكن التجمعات، والميادين، والحدائق العامة، والمسطحات الخضراء بالمنشآت السياحية، بهدف منع انتشار الأمراض ومكافحة البعوض والحشرات الطائرة والقوارض.

استمرار أعمال الترصد الحشري

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة خلال فترة الاحتفالات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال الرش والتطهير تتم باستخدام مواتير الرش ورشاشات الرذاذ لضمان تغطية جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة.

رفع درجة الاستعداد بالمدن

من جانبه، أوضح علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم، مع تنفيذ جولات ميدانية لتفقد الشواطئ والحدائق العامة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأهالي والزوار.

أعمال نظافة وتجميل وتوفير خدمات

وأشار إلى تنفيذ أعمال نظافة وتجميل ورفع كفاءة الحدائق العامة، لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة خلال الاحتفالات، إلى جانب توفير عدد من المنقذين على الشواطئ الرسمية لتقديم الدعم لروادها.

إجراءات سلامة وإرشادات للمواطنين

ودعا رئيس المدينة المواطنين إلى الالتزام بعدم نزول مياه البحر في المناطق غير المخصصة حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا وضع لافتات إرشادية واضحة في مختلف المواقع للتنبيه والإرشاد.