أفادت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، بوقوع حادث أمني استهدف سفينة شراعية على مسافة 54 ميلا بحريا في الاتجاه الجنوبي الغربي من ميناء الحديدة اليمني.

وأوضحت المنظمة الدولية أن زورقا صغيرا على متنه مجموعة من المسلحين حاول الاقتراب من السفينة بشكل مريب، إلا أن ربان السفينة تمكن من صد الهجوم وإجبار القارب على التراجع بعد استخدامه لشعلة تحذيرية، في تطور ميداني يعكس هشاشة الأمن البحري ضمن تداعيات حرب إيران وأمريكا.

تحذيرات الحرس الثوري بظل حرب إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا حذر فيه من أن أي محاولة تقترب بها القطع البحرية العسكرية الأمريكية من مضيق هرمز ستُعامل باعتبارها "خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وذكرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن الممر المائي يخضع حاليا لـ"إدارة ذكية" تضمن فقط "العبور البريء" للقطع البحرية غير العسكرية، مشددة على أن أي تواجد حربي أمريكي تحت أي ذريعة سيواجه ردا عسكريا قاسيا وبمنتهى الشدة.

تأتي هذه التطورات لتفند ما وصفته طهران بالادعاءات الكاذبة لبعض المسؤولين حول إغلاق المضيق أمام الحركة المدنية، مؤكدة سيادتها الكاملة على تنظيم الملاحة في المنطقة.