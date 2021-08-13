ألمانيا تخفض بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في كابول

دينتسلينجن (ألمانيا) - (د ب أ):

بسبب توغل حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في أفغانستان، قررت الحكومة الألمانية تقليص عدد موظفي سفارتها في كابول إلى "أدنى حد"، حسبما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة في مدينة دينتسلينجن الألمانية.

تأتي تصريحات ماس اليوم الجمعة حيث تواصل حركة طالبان هجماتها بلا هوادة على عواصم الولايات في أنحاء أفغانستان.

وكانت عواصم الولايات في أوروزجان وزابول وغور من بين تلك التي سقطت اليوم الجمعة.

وتعني المكاسب الأخيرة تلك، استيلاء طالبان على 18 من أصل 34 عاصمة من عواصم الولايات في غضون أيام.