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ألمانيا تخفض بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في كابول

05:46 م الجمعة 13 أغسطس 2021
ألمانيا تخفض بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في كابول

هايكو ماس

دينتسلينجن (ألمانيا) - (د ب أ):

بسبب توغل حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في أفغانستان، قررت الحكومة الألمانية تقليص عدد موظفي سفارتها في كابول إلى "أدنى حد"، حسبما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة في مدينة دينتسلينجن الألمانية.

تأتي تصريحات ماس اليوم الجمعة حيث تواصل حركة طالبان هجماتها بلا هوادة على عواصم الولايات في أنحاء أفغانستان.

وكانت عواصم الولايات في أوروزجان وزابول وغور من بين تلك التي سقطت اليوم الجمعة.

وتعني المكاسب الأخيرة تلك، استيلاء طالبان على 18 من أصل 34 عاصمة من عواصم الولايات في غضون أيام.

حركة طالبان ألمانيا أفغانستان هايكو ماس

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