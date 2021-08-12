وزير خارجية ألمانيا يحذر طالبان من تأسيس "خلافة" في أفغانستان

برلين- (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس جماعة طالبان في أفغانستان من إقامة خلافة هناك.

وقال ماس في برنامج "مورجن ماجازين" على القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف)، الخميس، إنه في هذه الحالة لن يكون هناك "سنت واحد" من مساعدات التنمية الألمانية، والتي تبلغ حاليًا نحو 430 مليون يورو سنويًا، وتابع: "طالبان تعلم ذلك أيضا".

وأضاف ماس أنه يتوقع أن الإسلاميين يرغبون في المشاركة في الحكومة في أفغانستان ويسعون للسيطرة عليها. وأكد أنه سيكون من المهم حينئذ الشكل الذي سيبدو عليه الدستور المستقبلي للبلاد ونوعية الحقوق التي سيتم كفالتها للشعب.

وفي وقت سابق الخميس، سقطت مدينة غزنة الواقعة جنوب شرق أفغانستان في أيدي جماعة طالبان، حسبما أكد ثلاثة من أعضاء المجالس الإقليمية هناك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتقع هذه المدينة المهمة من الناحية الاستراتيجية على بعد أقل من 150 كيلومترا من العاصمة الأفغانية كابول.

وأكد ماس أن سحب الجيش الألماني من أفغانستان كان نتيجة لسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها، وأشار إلى أنه لن يكون هناك معنى لالتزام عسكري دون القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولكنه دافع عن أوجه التقدم التي تم تحقيقها من خلال مهمة الجيش الألماني وشركائه الدوليين في أفغانستان، مثل متوسط ​​العمر المتوقع ومعدل وفيات الأطفال ومتوسط ​​الدخل، وقال: "من المهم الحفاظ على ذلك".