مسؤول ملف كورونا في إيران يطالب بفرض إغلاق فوري مع ارتفاع الإصابات

طهران - (د ب أ)

طالب مسؤول ملف فيروس كورونا في إيران اليوم الأربعاء بضرورة فرض إغلاق في البلاد وإلا ستخاطر بفشل ذريع في التعامل مع الفيروس ، نظرا لارتفاع حالات الإصابة وتدفق المرضى على المستشفيات .

وقال علي رضا سالي: "ليس لدينا خيار آخر غير فرض إغلاق فوري ، وإلا فإن البلاد سوف تواجه خطر الفشل الذريع نظرا لورود تقارير عن الإصابات أكثر مرارة من ذي قبل".

وأضاف جراح الأعصاب إن فرض إغلاق هو الطريقة الوحيدة لوقف الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة للفيروس"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وتعتبر السلالة "دلتا" أكثر قابلية للانتقال وفتكا من السلالة السابقة المسببة لمرض كوفيد -19 وسرعان ما أصبحت السائدة في العديد من البلدان.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 536 حالة وفاة و 42541 إصابة جديدة بفيروس كورونا،وهي أعلى حصيلة إصابات يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا، والمرة الثالثة التي تسجل فيها إيران حصيلة قياسية للإصابات خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و 281 ألف حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 95647 .

كانت اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة التعامل مع جائحة كورونا قد رفضت أمس الثلاثاء مقترحا طارئا قدمه وزير الصحة لفرض إغلاق مؤقت، رغم الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات.

ولم يتم الكشف عن أسباب الرفض، إلا أن مراقبين يرون أن الاعتبارات الاقتصادية كان لها دورها.

وفي خطاب متلفز اليوم، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن "قضية جائحة كورونا هي القضية الأولى والعاجلة للبلاد".

ونقلت إرنا عنه القول :"يجب اتخاذ قرار حاسم بشأن أي إجراء ضروري في هذا المجال".