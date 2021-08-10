نائب رئيس السيادة السوداني: الحكومة حققت إنجازات عديدة

السودان - (أ ش أ)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة، بالنظر إلى حصار السودان الذي استمر 30 عاما.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قوله، لدى مخاطبته قوات الدعم السريع بقاعدة قرى بالخرطوم اليوم الثلاثاء، إن الدولة برغم الهفوات تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفا أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين.

وقال دقلو: "نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود"، لافتا إلى أن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فاقدو الوطنية، وأن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن.

وأكد أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد، مشيراً إلى أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً مستمراً حال خلصت النوايا.