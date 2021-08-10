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هجمات 11 سبتمبر: إدارة بايدن تعلن أنها تعتزم الكشف عن وثائق سرية

02:07 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
هجمات 11 سبتمبر: إدارة بايدن تعلن أنها تعتزم الكشف عن وثائق سرية

هجمات 11 سبتمبر

واشنطن- (بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتعرض لضغوط من قبل عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، أعلنت أنها تعتزم الكشف عن بعض الوثائق السرية التي تعتقد العائلات أنها تتضمن كشفا للعلاقة بين مسؤولين سعوديين ومنفذي الهجمات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزارة العدل الأمريكية، بخصوص دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها أسر الضحايا ضد المملكة العربية السعودية، القول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلق "مؤخرا" جزءا من تحقيقه في الهجمات، وبدأ في مراجعة الوثائق، التي قال سابقا إنها يجب أن تظل سرية، وهناك اتجاه إلى الكشف عن المزيد منها.

وفي رسالتها إلى قاضيين اتحاديين في مانهاتن يشرفان على القضية، قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيراجع قراراته السابقة بشأن القضية "لتحديد معلومات إضافية صالحة للإفصاح عنها"، وسيكشف عن هذه المعلومات "بأسرع ما يمكن". من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان نحو 1800 شخص من أقرباء الضحايا طلبوا من بايدن عدم حضور فعاليات إحياء الذكرى السنوية للهجمات ما لم يأمر برفع السرية عن ملفات خاصة بها.

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هجمات 11 سبتمبر جو بايدن وثائق سرية الرئيس الأمريكي

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