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فايزر تعلن عن جرعة ثالثة إضافية من لقاحها لمواجهة السلالات المتحورة

06:13 م الجمعة 09 يوليه 2021
فايزر تعلن عن جرعة ثالثة إضافية من لقاحها لمواجهة السلالات المتحورة

لقاح فايزر

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت شركة (فايرز) الأمريكية بأنها ترغب في الحصول على إذن لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا لمواجهة السلالات المتحورة.

وقالت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية إن الشركة تأمل في تسليم نتائج التجارب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في غضون الأسابيع المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الجرعة المعززة المقترحة سيتم تناولها في غضون 12 شهرًا من الجرعة الثانية من اللقاح وستوفر مقاومة أفضل ضد سلالة دلتا الجديدة التي تنتشر في أمريكا وأماكن أخرى حول العالم.

ويتم استخدام لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر على نطاق واسع في العديد من البلدان لمحاربة الجائحة بنجاح.

هذا المحتوى من

لقاح فايزر فيروس كورونا كوفيد 19 شركة فايرز الأمريكية

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