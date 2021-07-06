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الأمم المتحدة تحذر من أوضاع كارثية يعيشها 4.5 ملايين طفل في جنوب السودان

08:05 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
الأمم المتحدة تحذر من أوضاع كارثية يعيشها 4.5 ملايين طفل في جنوب السودان

الأمم المتحدة

نيويورك - (بي بي سي)

حذرت الأمم المتحدة من أن 4.5 مليون طفل في جمهورية جنوب السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة، بسبب تداعيات الصراع الطويل وتأثير التغير المناخي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن البلاد تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويصادف يوم الجمعة مرور عشر سنوات على استقلال جنوب السودان، لكن الأمم المتحدة تقول إن الآمال في بزوغ فجر جديد تلاشت.

ويعيش العديد من الأطفال هناك في ظل العنف وسوء التغذية، ويعانون من اعتداءات وسوء معاملة، وتتفاقم الأوضاع سوءا مع تخفيض دول مانحة لمساعداتها.

ويحاول قادة جنوب السودان تطبيق اتفاق السلام الذي وقع العام الماضي، وأنهى سنوات من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.

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الأمم المتحدة جنوب السودان التغير المناخي الكوارث الإنسانية اليونيسف

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