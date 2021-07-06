شكري يشرح لدول "ترويكا" أبعاد الموقف المصري من أزمة سد النهضة

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء بنيويورك، اجتماعًا مع مجموعة "ترويكا" ⁧‫الاتحاد الأفريقي‬⁩ التي تضم كلاً من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال؛ لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن اللقاء يأتي في إطار الاتصالات المكثفة التي يجريها الوزير شكري ارتباطًا بقضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.