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الهند تسجل 34 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:07 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
الهند تسجل 34 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 34 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 30 مليونا و619 ألفا و932 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 553 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 403 آلاف و281 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 51 ألفا و864 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و752 ألفا و294 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 464 ألفا و357 حالة.​

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175

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20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

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