تحقيق فرنسي بشأن صفقة طائرات مقاتلة يثير جدلا سياسيا في الهند

نيودلهي- (د ب أ):

أثار تحقيق فرنسي في صفقة طائرات مقاتلة حكومية مع الهند خلافا سياسيا جديدا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

واتهمت أحزاب المعارضة حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بارتكاب مخالفات مالية في صفقة بقيمة 8ر7 مليار يورو (25ر9 مليار دولار) لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز رافال لسلاح الجو الهندي من شركة داسو للطيران الفرنسية.

وهاجم حزب المؤتمر الوطني الهندي، المعارض الرئيسي، وزعيمه راهول غاندي رئيس الوزراء مودي بشأن هذه القضية خلال الانتخابات الوطنية في عام 2019، لكن المحكمة العليا رفضت التماسات لإجراء تحقيق.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بما في ذلك موقع ميديابارت الإخباري، بأنه تم تكليف قاضي فرنسي بقيادة تحقيق قضائي "شديد الحساسية" في اتهامات "بالفساد والمحسوبية" في الصفقة التي تعود إلى عام 2016 مع الهند.

وطالب حزب المؤتمر، الذي تساءل مرارا وتكرارا عما تردد أنه ثمن مبالغ فيه للطائرات واختيار الشريك الدفاعي، بإجراء تحقيق من جانب لجنة برلمانية مشتركة بشأن الصفقة.

وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، عبر تويتر اليوم الأحد: "ما تم الكشف عنه حديثا يثبت الشكوك بشأن الصفقة المشبوهة. يجب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة على الفور للتحقيق في الأمر".

ووصف حزب مودي "بهاراتيا جاناتا بارتي" الجولة الأحدث من الهجمات على صفقة طائرات رافال بأنها "أكاذيب"، وقال إن شركات الدفاع المتنافسة تستخدم غاندي كـ"قطعة شطرنج".