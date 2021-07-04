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عودة محطة بوشهر النووية الإيرانية للعمل بعد عطل فني

12:39 ص الأحد 04 يوليه 2021
عودة محطة بوشهر النووية الإيرانية للعمل بعد عطل فني

محطة بوشهر النووية

طهران - (د ب أ)

أفادت تقارير بأن محطة بوشهر النووية الإيرانية في جنوب البلاد عادت إلى الشبكة بعد عيب فني.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن متحدث باسم منظمة توليد الطاقة الكهربائية الإيرانية قوله إنه تم إغلاق محطة الطاقة النووية الشهر الماضي لأسباب فنية، لكن المولد الرئيسي يعمل الآن مجددا وستعود محطة الطاقة إلى الشبكة اعتبارا من اليوم السبت.

ويشتبه في أن المشاكل الفنية قد تكون مرتبطة بقطع الغيار غير المتوفرة.

وتكررت في الأشهر القليلة الماضية المشاكل في محطة بوشهر للطاقة النووية، وهي مشروع مشترك مع روسيا.

وترددت عدة تقارير تفيد بأن مشغلي المحطة غير قادرين ماليا على شراء قطع غيار من روسيا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية في إيران التي زادت من وطأتها العقوبات الأمريكية.

يذكر أن محطة الطاقة النووية الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية يتم التساهل معها دوليا؛ لأنها لا تستخدم إلا للأغراض المدنية، ويأتي اليورانيوم من روسيا ولأنها تخضع لسيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

محطة بوشهر النووية إيران بوشهر توليد الطاقة

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