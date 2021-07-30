الجيش اللبناني يعلن توقيف 24 شخصا كانوا يعدون لتهريب عدد من المواد إلى سوريا

بيروت - (د ب أ):

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة عن توقيف 24 شخصا بينهم سوريون وفلسطينيون، في منطقة البقاع شرق لبنان وفي شماله،كانوا يعدون لتهريب المحروقات وكمية من المواد الغذائية إلى سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إن وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال أوقفت 18 مواطنا و4 سوريين وفلسطينيين، وضبطت 10 سيارات و3 آليات نوع فان وآليتين نوع بيك أب جميعها محملة بحوالى 11500 ليتر من مادة البنزين و1400 ليتر من مادة المازوت، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية، معدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

وجرى تسليم سلمت المضبوطات، بحسب البيان" وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

يذكر أن وحدات من الجيش اللبناني تقوم بشكل شبه يومي بضبط كميات من المواد المعدة للتهريب إلى سورية وخاصةً مادتي المازوت والبنزين، وتوقف المهربين ومعظمهم من اللبنانيين والسوريين.