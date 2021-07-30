بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بفتح الطريق الساحلي



سرت - (د ب أ):

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي رسمياً بحضورها اعتباراً من اليوم الجمعة طبقا لمكتب الإعلام والاتصال لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف المكتب "تهنئ البعثة الشعب الليبي والسلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية المشاركة في هذه الخطوة الهامة، وبالأخص دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا الإنجاز التاريخي. وتشيد البعثة في هذا الصدد بالدعم المقدم من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء. وشكر المبعوث الخاص رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على صرف رواتب قوات الأمن".

وتابع المكتب "حيّا المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الجهود المستمرة والإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجانها الفرعية في سبيل إرساء أسس السلام الدائم في ليبيا".

وأشار المبعوث الخاص إلى أن افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها، مضيفاً إن العمل المتميز للجنة (5+5) هو أيضاً رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

يشار إلى الطريق الساحلي يربط بين شرق ليبيا وغربها و ظل مغلقا لمدة عامين خلال الصراع الذي بدأ عام 2019 للسيطرة على طرابلس بين قوات ماتسمي بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني انذاك.