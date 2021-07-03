أذربيجان تسلم أرمينيا 15 جنديًا أسيرًا مقابل خرائط ألغام

باكو - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية في باكو عاصمة أذربيجان في بيان عبر البريد الإلكتروني إن البلاد سلمت 15 جنديًا أرمينيًا تم أسرهم بعد حرب العام الماضي بين البلدين مقابل خرائط ستساعد في إزالة الألغام الأرضية في المناطق التي كان الأرمن يفرضون سيطرتهم عليها.

وتم الاتفاق بوساطة روسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتعد هذه عملية التبادل الثانية للسجناء الأرمن بخرائط الألغام الأرضية، وتم التبادل الأول في يونيو الماضي.