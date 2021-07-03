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المملكة المتحدة تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

07:58 م السبت 03 يوليه 2021
المملكة المتحدة تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

المملكة المتحدة تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورون

لندن - (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة 24 ألفا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 3ر78 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ327 ألفا و284 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في بريطانيا قبل نحو 28 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 84ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و453 حالة حتى الآن.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و22 أسبوعا.

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