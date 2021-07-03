مذكرة تفاهم بين "الصحة أبوظبي" وأكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل

أبوظبي- (د ب أ):

وقعت دائرة صحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، السبت، مذكرة تفاهم مع "خدمات الصحة الشاملة" (كلاليت)، أكبر مزوّد للرعاية الصحّية في إسرائيل وثاني أكبر مزود للرعاية الصحية عالمياً.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون بين البلدين في القطاع الصحي وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في الرعاية الصحية.

ووفق الوكالة ، تمثل مذكرة التفاهم أساساً لتعاون وثيق في جملة من المجالات لا سيما الصحة الرقمية، برنامج الأطباء الزائرين، التعليم الطبي المستمر، والإحالات للمرضى الدوليين والبحوث والمسارات السريرية.

ووقع الاتفاقية جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وأوهاد دودسون، المدير التنفيذي لصندوق المرضى كلاليت، وإيتان نائيه، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة للمضي قدماً باستراتيجية الصحة الرقمية وتشغيل وتنفيذ برامجها القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الصحية المتقدمة وتقديم الخدمات للمرضى وتقييم حالتهم عن بُعد وتبادل المعارف والخبرات بين المتخصصين في الرعاية الصحية من كلا الجانبين من خلال برنامج الطبيب الزائر والتطبيب عن بُعد، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في المجالات ذات الصلة.

وتتطلع الاتفاقية إلى إثراء التعاون في التجارب السريرية وتوحيد الجهود لدفع عجلة البحث والابتكار في الإمارة بما يساهم في خلق بيئة بحثية منتجة تشجع المشاريع البحثية القيمة، فضلاً عن رفد جهود الإمارة لإرساء مكانتها كمركز رائد لعلوم الحياة ووجهة رائدة على خارطة السياحة العلاجية العالمية.

وقال الشيخ عبدالله آل حامد:" نتطلع لاستكشاف وإرساء فرص للتعاون المشترك مع مؤسسات صحية رائدة في إسرائيل ككلاليت لتعزيز مخرجات القطاع الصحي وجهودة البحثية وقدراته الرقمية بشكل يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، فضلاً عن توحيد الخبرات والمعارف لمواصلة الارتقاء بإمكانات منظومتنا للرعاية الصحية." .

وأكد أن "الصحة الرقمية وعلوم الجينوم أصبحت عناصر أساسية في جهود الارتقاء بأي منظومة صحية وهو ما نسلط الضوء عليه من خلال عقد الشراكات وإطلاق برامج ومبادرات توظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لمواصلة تحسين مخرجات القطاع وإمكاناته.".

بدوره، قال أوهاد دودسون، المدير التنفيذي لصندوق المرضى كلاليت إنه "منذ توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بدأنا في إجراء حوارات ركزت على التعاون في مجال الرعاية الصحية، حيث ستفتح الاتفاقية آفاق التعاون في مجال البحث والصحة الرقمية وستمكننا من نقل خبرتنا في الاستفادة من البيانات الضخمة لدعم البحث والابتكار".