Masrawy logo white

أمير قطر يعين سفراء جدد في 4 دول بينها مصر وليبيا

08:16 م الخميس 29 يوليه 2021
أمير قطر يعين سفراء جدد في 4 دول بينها مصر وليبيا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكالات:

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، القرار الأميري رقم 22 لسنة 2021، بتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر، وهو أول سفير لمصر بعد المقاطعة العربية للدوحة.

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الخميس إن "الأمير أصدر أمرا بتعيين الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تركيا".

وأضاف أنه "تم تعيين علي يوسف عبدالرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية قبرص، وتعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة ليبيا".

وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها.

واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير على إنهاء مقاطعة قطر. وعينت القاهرة في يونيو سفيرا لدى قطر بعد تحرك مماثل من الرياض.

تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ليبيا مصر

الخبر التالى:

أمير قطر يصدر قانون نظام انتخاب أول مجلس للشورى في تاريخ قطر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأهلي يُقلص الفارق مع الزمالك على الصدارة بثلاثية في مرمى أسوان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا