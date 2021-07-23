استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

استشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن صبيا، 17 عاما، توفى مساء اليوم بعد ساعات من إصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في رام الله.

وبحسب الوزارة فإن الفتى كان قد نقل في حالة حرجة عصر اليوم إلى مستشفى سلفيت الحكومي جراء إصابته برصاص حي أطلقه عليه جنود الجيش الإسرائيلي وأدخل لغرف العمليات قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع 320 إصابة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيتا وأوصرين قضاء نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية احتجاجات أسبوعية كل يوم جمعة ضد التوسع الاستيطاني غالبا ما تتحول إلى صدامات مع الجيش الإسرائيلي.