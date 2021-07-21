اعتقال بريطاني في إسبانيا متورط في "هجوم تويتر الكبير"

إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة العدل الإسبانية اعتقال بريطاني اليوم على صلة باختراق موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في شهر يوليو 2020، والذي أدى إلى اختراق حسابات السياسيين والمشاهير.

ويواجه جوزيف أوكونور، البالغ من العمر 22 عامًا، العديد من التهم الفيدرالية فيما يتعلق بالاختراق في 15 يوليو 2020، والذي أدى إلى اختراق أكثر من 130 حسابًا على تويتر، بما في ذلك حسابات الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وإيلون ماسك وكيم كارداشيان، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة والشرطة الوطنية الإسبانية قدمتا المساعدة في التحقيق والاعتقال.

وقالت شركة "تويتر" العام الماضي، إنها تعتقد أن الاختراق كان "هجوم منسق من قبل أشخاص استهدفوا بنجاح بعض موظفينا الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية".

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن المتسللين وصلوا إلى صندوق الرسائل المباشرة لما يصل إلى 36 حسابًا.

وجرى القبض على شخصين آخرين فيما يتعلق بالاختراق العام الماضي.