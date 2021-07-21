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وزير الدفاع الأمريكي: مهمتنا في أفغانستان لم تنته بعد

08:11 م الأربعاء 21 يوليه 2021
وزير الدفاع الأمريكي: مهمتنا في أفغانستان لم تنته بعد

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن


وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأربعاء على استمرار تقديم الدعم للقوات الأفغانية، قائلاً: "مهمتنا في أفغانستان لم تنته بعد"، حسبما ذكرت فضائية الحرة الأمريكية.

وتابع أوستن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن بلاده تعمل على تسليم طائرات للحكومة الأفغانية لمساعدتها في مواجهة طالبان.

وأضاف أن القوات ستتمكن من القيام بعمليات عبر الأفق لدعم أفغانستان، وأنهم سيدعمون نقل المدنيين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال فترة الحرب.

بدوره قال رئيس الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية مارك ميلي، إن الجيش الأفغاني لديه القدرة التامة على حماية البلاد، معلنًا عن تسليم كافة القواعد العسكرية خارج كابول للحكومة الأفغانية.

وأضاف أن عدد من الجنود سيبقى بعد الانسحاب لتأمين مطار كابول الدولي والسفارة الأمريكية.

لويد أستون أفغانستان انسحاب القوات الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي

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