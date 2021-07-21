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لحظة انفجار مصنع في الصين بسبب الفيضانات (فيديو)

05:44 م الأربعاء 21 يوليه 2021
لحظة انفجار مصنع في الصين بسبب الفيضانات (فيديو)

لحظة انفجار مصنع في الصين


وكالات

وقع انفجار في مصنع لسبائك الألومنيوم، في دنجفنج بمقاطعة خنان وسط الصين، جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة منذ أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقررت مقاطعة خبي شمالي الصين إغلاق عدة طرق سريعة وتعليق أكثر من 100 رحلة قطار ركاب في المدينة، بسبب غزارة الأمطار وهبوب العواصف في أجزاء كثيرة من المقاطعة منذ ظهر أمس الثلاثاء.

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في أجزاء من وسط الصين، أجبرت الناس على ترك منازلهم كما غمرت المحطات والطرق. وأصدرت مقاطعة خنان التي يقطنها حوالي 94 مليون شخص، أعلى مستوى من التحذير من الطقس بعد موسم ممطر نشط بشكل غير عادي.

وأجلي أكثر من عشرة آلاف شخص في مقاطعة خنان إلى الملاجئ بعد هطول أمطار غزيرة بمعدلات قياسية.

وأكدت السلطات هناك أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة تشنغتشو منذ بدء الفيضانات.

وقد تضررت أكثر من 12 مدينة مع إجبار الطرق الرئيسية على الإغلاق وإلغاء الرحلات الجوية.

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