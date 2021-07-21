لحظة انفجار مصنع في الصين بسبب الفيضانات (فيديو)



وكالات

وقع انفجار في مصنع لسبائك الألومنيوم، في دنجفنج بمقاطعة خنان وسط الصين، جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة منذ أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقررت مقاطعة خبي شمالي الصين إغلاق عدة طرق سريعة وتعليق أكثر من 100 رحلة قطار ركاب في المدينة، بسبب غزارة الأمطار وهبوب العواصف في أجزاء كثيرة من المقاطعة منذ ظهر أمس الثلاثاء.

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في أجزاء من وسط الصين، أجبرت الناس على ترك منازلهم كما غمرت المحطات والطرق. وأصدرت مقاطعة خنان التي يقطنها حوالي 94 مليون شخص، أعلى مستوى من التحذير من الطقس بعد موسم ممطر نشط بشكل غير عادي.

وأجلي أكثر من عشرة آلاف شخص في مقاطعة خنان إلى الملاجئ بعد هطول أمطار غزيرة بمعدلات قياسية.

وأكدت السلطات هناك أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة تشنغتشو منذ بدء الفيضانات.

وقد تضررت أكثر من 12 مدينة مع إجبار الطرق الرئيسية على الإغلاق وإلغاء الرحلات الجوية.

انفجار هائل في مصنع للألمنيوم في وسط الصين

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انفجر المصنع في بلدة Gaocheng في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين بعد أن فاض نهر قريب على ضفافه واخترقت المياه جدران المصنع.

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لحسن الحظ ، لم تقع إصابات.

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تم إجلاء جميع العاملين في المصنع في حوالي الساعة 4 صباحًا قبل أن ينفجر pic.twitter.com/yHk3JxM98p — saudalissa (@saudalissa2) July 20, 2021

🛑 الصين :وقع انفجار فى مصنع ،اليوم الثلاثاء، فى دنغفنغ بمقاطعة خنان بوسط الصين وشاهد الناس ألسنة اللهب ترتفع مع الدخان . وهرع موظفوا إدارة الطوارئ المحليون إلى مكان الحادث. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية حتى الان pic.twitter.com/b9hQNIafiI — مسك (@miskalakhbar) July 20, 2021