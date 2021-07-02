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أردوغان يعلن نيته البقاء في ليبيا والعراق وسوريا وأذربيجان

04:24 م الجمعة 02 يوليه 2021
أردوغان يعلن نيته البقاء في ليبيا والعراق وسوريا وأذربيجان

اردوغان

صقاريا (تركيا) - (د ب ا):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق البحر المتوسط وسوف تواصل وجودها.

جاء ذلك في كلمة، لأردوغان اليوم الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا ،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد أن تركيا ستنتزع حقوقها المشروعة وستقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارها لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في يونيو 2023.

وأكد أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، ردا على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.

ولفت أردوغان إلى أن قطر شريك في تمويل مصنع جنازير الدبابات بنسبة 49 بالمئة.

وأفاد بأن "كل من يدعي بيع مصنع جنازير الدبابات ولا سيما للأجانب فهو كاذب".

وأشار إلى أن أحدث كذبة روج لها زعيم المعارضة، هي أن تركيا تقبل طلابا قطريين في كليات الطب دون امتحان دخول، مؤكدا عدم صحة ذلك، وداعيا المعارضة إلى إثبات ادعاءاتها.

سوريا ليبيا العراق أذربيجان رجب طيب اردوغان تركيا

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