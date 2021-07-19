رئيس وزراء العراق: توقيف أمر القوة المسؤولة عن موقع الانفجار بمدينة الصدر

بغداد- (د ب أ):

قرر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين توقيف أمر القوة المسؤولة عن موقع الانفجار بمدينة الصدر، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في سوق الوحيلات مساء اليوم الاثنين.

صرح بذلك اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن "الأمر تضمن التوجيه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".

وكان انفجار بعبوة ناسفة قد وقع مساء اليوم في سوق الوحيلات بحي الصدر الشيعي شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.