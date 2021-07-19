Masrawy logo white

رئيس وزراء العراق: توقيف أمر القوة المسؤولة عن موقع الانفجار بمدينة الصدر

08:22 م الإثنين 19 يوليه 2021
رئيس وزراء العراق: توقيف أمر القوة المسؤولة عن موقع الانفجار بمدينة الصدر

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

بغداد- (د ب أ):

قرر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين توقيف أمر القوة المسؤولة عن موقع الانفجار بمدينة الصدر، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في سوق الوحيلات مساء اليوم الاثنين.

صرح بذلك اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن "الأمر تضمن التوجيه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".

وكان انفجار بعبوة ناسفة قد وقع مساء اليوم في سوق الوحيلات بحي الصدر الشيعي شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق انفجار مدينة الصدر

الخبر التالى:

أمير قطر: لا حل عسكري للصراعات في المنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا