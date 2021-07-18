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السعودية تعلن وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

07:34 م الأحد 18 يوليه 2021
السعودية تعلن وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

الحجاج

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب أن جميع الجهات الأمنية جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن العقوبات تنتظر كل من يخالف أنظمة الحج.

وتابع الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج لهذا العام، أنه اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.

وأوضح أنه لن يسمح وفقا للبروتوكول المعتمد بالسير على الأقدام من مشعر إلى آخر، لافتًا إلى أن هناك وسائل نقل ستقوم بنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

السعودية حجاج بيت الله الحرام مشعر منى وزارة الداخلية السعودية

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