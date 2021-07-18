هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من الحدود العراقية - الإيرانية
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر، في منطقة بو شهر في إيران التي تبعد 250 كم عن محافظة البصرة العراقية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في البصرة، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
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