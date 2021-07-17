فرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على ناجين في فيضانات أوروبا المدمرة

لندن - (بي بي سي)

تسابق فرق الانقاذ الزمن من أجل العثور على ناجين من الفيضانات التي عاثت خرابا ودمارا في أوروبا الغربية، حيث قتلت أكثر من 150 شخصا، معظمهم في غربي ألمانيا.

ولا يزال المئات في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في حدوث فيضانات جارفة في ألمانيا وبلجيكا.

وضربت الأمطار الغزيرة أيضا سويسرا ولوكسمبورغ وهولندا، التي أعلن رئيس الوزراء فيها مارك روته عن كارثة وطنية في إحدى المقاطعات الجنوبية.

وألقى القادة الأوروبيون باللائمة في ظروف الطقس السيئة على التغير المناخي.

ويقول الخبراء إن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من احتمال هطول أمطار غزيرة. وقد زادت درجة الحرارة عالميا بنحو 1.2 درجة مئوية، منذ بداية العصر الصناعي.

وفي ألمانيا، زار الرئيس الألماني فرانك- والتر شتاينماير، إحدى البلدات الأكثر تضررا من الفيضانات الكارثية والتقى بعدد من الضحايا.

وقال إن مصير أولئك الأشخاص الذين فقدوا أصدقاءهم وأقاربهم مزّق قلبه. لكنه قال إن الألمان وقفوا مع بعضهم في وقت الحاجة، وأشاد بالتضامن الذي أبداه الآخرون.

فيضانات ألمانيا

وأعاقت ظروف الطقس السيئة الجمعة جهود فرق الانقاد في ألمانيا، الأمر الذي ترك أقارب المفقودين في ترقب قلق لمعرفة أخبارهم.

وقد تعطلت شبكات الهاتف وتضررت الطرق بشكل كبير وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل.

وكانت ولايات شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند- بالاتينيت وسارلاند الأسوأ تضرراً من الأمطار.

وفي مقاطعة أرفيلر بولاية راينلاند- بالاتينيت، قال مسؤولون إن حوالي 1,300 شخص كانوا ما يزالون في عداد المفقودين الجمعة- لكنهم أضافوا بأن هذا الرقم "يتناقص كل ساعة".

وقال مواطن في قرية شولد بمقاطعة أرفيلر لوكالة فرانس برس إن الفيضانات جرفت السيارات وهدمت المنازل في مشهد شبهه بـ "ساحة حرب".

وأبلغ روجر ليفنتز، وزير الداخلية في ولاية راينلاند- بالاتينيت، وسائل إعلام محلية أن حصيلة القتلى سترتفع على الأرجح. وقال: "عندما لا تسمع من أشخاص لفترة طويلة... عليك أن تتخوف من حدوث الأسوأ".

وتجري الآن عملية تنظيف واسعة لبقايا الحطام التي خلفتها الفيضانات الجارفة التي اجتاحت مناطق غربي ألمانيا.

وقام قادة سياسيون في بلجيكا وهولندا بزيارة مناطق دمرتها الفيضانات. ورافق رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في زيارته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليون.

وفي بلجيكا أيضاً، أُرسل الجيش إلى أربع مقاطعات من مقاطعات البلاد العشرة للمساعدة في جهود الانقاذ والإخلاء. وكان دي كرو، قد أعلن يوم 20 يوليو/ تموز يوما للحداد العام في البلاد.

وقال إن الفيضانات- التي أودت بحياة 20 شخصاً على الأقل في بلجيكا- قد تكون "الأكثر كارثية في تاريخ البلاد".

وقد اُرسل عمال إنقاذ من فرنسا وإيطاليا والنمسا إلى مدينة لييج، حيث تم إخلاء السكان إثر وقوع فيضانات مفاجئة.

وفي غضون ذلك، فر الآلاف من منازلهم في مقاطعة لمبورغ في هولندا مع اجتياح المياه التي ارتفع منسوبها للمدن واختراقها لأحد السدود.

لكن المياه تشهد تراجعاً وانحساراً في مدينة ماستريخت الجنوبية والبلدات القريبة منها، حيث تمكن السكان من العودة إلى منازلهم الجمعة.

وفي سويسرا، ارتفع منسوب المياه بشكل كبير في البحيرات والأنهار عقب هطول أمطار غزيرة. وغمر النهر الذي يمر في العاصمة السويسرية بيرن ضفافه أمس الجمعة.

وفاضت مياه بحيرة لوسيرن في شوارع المدينة وأبلغ الناس في مدينة بازل بالابتعاد عن نهر الراين.

رأي العلماء

يقول محلل شؤون البيئة في بي بي سي روجر هارابين إن العلماء كانوا يتنبأون منذ سنوات بأن الأمطار وموجات الحر الصيفية ستصبح أكثر شدة بسبب التغير المناخي الناجم عن أفعال البشر.

وينقل عن هانا كلوك، أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة ريدنغ، قولها إن "الوفيات والدمار في عموم أوروبا نتيجة للفيضانات تعد مأساة كان من الممكن تجنبها."

وتضيف كلوك قائلة: "إن حقيقة تعرض أجزاء أخرى من نصف الكرة الأرضية الشمالي حالياً لموجات حر غير مسبوقة وحرائق يجب أن تكون إشارة تذكير لنا بمدى الخطورة التي يمكن أن يصبح عليها الطقس في عالم أشد حرارة."

ويضيف هارابين بأن العلماء يقولون إنه يتعين على الحكومات أن تخفض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تغذي هذه الأحداث السيئة، وأن تستعد لمواجهة أحوال جوية أشد قساوة.

كيف يتسبب التغير المناخي في حدوث الفيضانات؟

ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تبخر كميات أكبر من المياه، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الأمطار والثلوج السنوية.

في الوقت نفسه، يعني وجود غلاف جوي أكثر سخونة أنه يستطيع أن يحمل كمية أكبر من الرطوبة- والتي تعمل أيضاً على زيادة غزارة الأمطار.

وبدلاً من ري النباتات برفق، فإن هذه الأمطار الغزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات، كالتي نراها الآن في شمالي أوروبا.