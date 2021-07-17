الاستخبارات الأمريكية: طالبان قد تستولي على أفغانستان بأسرع مما توقعنا

وكالات:

حذر أحدث تقييمات دوائر الاستخبارات الأمريكية من تقدم حركة طالبان في أفغانستان "بوتيرة متسارعة"، وتدهور الوضع الأمني في البلاد، حسبما ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن".

وأشار التقرير إلى أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية ترسم صورة قاتمة بشكل متزايد لتقدم طالبان المتسارع عبر أفغانستان .

ونبهت تلك التقييمات أنّ الحركة المتشددة قد تسيطر قريباً على جزء كبير من البلاد في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية.

ونقلت السي إن إن الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة إن العاصمة الأفغانية كابول ستكون "محطة أخيرة" للحركة التي من المرجح أن تستهدف مراكز سكانية كبيرة قبل التقدم نحو العاصمة.