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إسرائيل والمغرب توقعان على أول اتفاق للدفاع السيبراني بينهما

08:33 م الجمعة 16 يوليه 2021
إسرائيل والمغرب توقعان على أول اتفاق للدفاع السيبراني بينهما

إسرائيل والمغرب توقعان على أول اتفاق للدفاع السيبر

غزة - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل والمغرب وقعتا أول اتفاق للدفاع السيبراني بينهما في الرباط.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الهيئة الوطنية السيبرانية في إسرائيل، إيجال أونا، وقع على الصفقة مع نظيره المغربي الجنرال المصطفى ربيع والوزير المنتدب المسؤول عن إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الاتفاق يهدف إلى التعاون العملي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والمعرفة".

وتأتي زيارة أونا للرباط في أعقاب زيارة المدير العام لوزارة الخارجية لون أوشبيز الأسبوع الماضي، حيث التقى بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ودعاه إلى زيارة إسرائيل.

هذا المحتوى من

المغرب الاحتلال الإسرائيلي المصطفى ربيع الهيئة الوطنية السيبرانية إيجال أونا

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