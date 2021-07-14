Masrawy logo white

الرئيس الجزائري ونظيره الفلسطيني يبحثان القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر

10:25 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الرئيس الجزائري ونظيره الفلسطيني يبحثان القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر

عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تطرقا خلاله إلى موضوع القمة العربية المزمع عقدها مستقبلا في الجزائر.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، أن الرئيسين تبون وعباس تبادلا خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القمة العربية المزمع عقدها مستقبلا في الجزائر.

وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن في يناير الماضي أن الجزائر ستستضيف القمة العربية في شهر يونيو 2021، إلا أنها تأجلت لأجل غير مسمى بسبب أزمة فيروس "كورونا".

هذا المحتوى من

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري السلطة الفلسطينية محمود عباس القمة العربية الجزائر

الخبر التالى:

إحصائيات أمريكية: علاج مصابي عنف الأسلحة النارية يتجاوز مليار دولار سنويًا

كورونا.. لحظة بلحظة

108

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

234

متعافون اليوم

283320

إجمالي الإصابات

16412

إجمالي الوفيات

219525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف توقعات طقس وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا