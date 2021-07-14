الرئيس الجزائري ونظيره الفلسطيني يبحثان القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر

الجزائر - (أ ش أ)

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تطرقا خلاله إلى موضوع القمة العربية المزمع عقدها مستقبلا في الجزائر.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، أن الرئيسين تبون وعباس تبادلا خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القمة العربية المزمع عقدها مستقبلا في الجزائر.

وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن في يناير الماضي أن الجزائر ستستضيف القمة العربية في شهر يونيو 2021، إلا أنها تأجلت لأجل غير مسمى بسبب أزمة فيروس "كورونا".