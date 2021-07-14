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رئيس وزراء إثيوبيا يتوعد بصد هجمات "أعداء الداخل والخارج"

01:09 م الأربعاء 14 يوليه 2021
رئيس وزراء إثيوبيا يتوعد بصد هجمات "أعداء الداخل والخارج"

رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد خلال زيارة الى الس

(أ ف ب)

وعد رئيس الوزراء أبي أحمد، الأربعاء، بـ"صد هجمات الأعداء" بعد هجوم جديد للمتمردين في تيجراي المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا وتشهد حربا وأزمة خطيرة منذ ثمانية أشهر.

وقال آبي أحمد في بيان على تويتر "سندافع عن أنفسنا ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية".

ولم يذكر رئيس الوزراء من يعني بـ"الأعداء الخارجيين".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أطلق في الرابع من نوفمبر عملية عسكرية في تيجراي لطرد السلطات التي تمثل جبهة تحرير شعب تيجراي ونزع سلاحها بعد أشهر من التوتر.

وأعلنت الحكومة الاثيوبية انتصارها بعد دخول الجيش الفدرالي إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي في 28 نوفمبر.

لكن القتال استمر واتخذ النزاع منعطفا في نهاية يونيو عندما استعاد المتمردون السيطرة على جزء كبير من تيغراي بما في ذلك ميكيلي مما دفع الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار.

وبعدما وصفوا وقف إطلاق النار بـ"المزحة"، قبلته قوات الدفاع عن تيجراي من حيث المبدأ لكن بشروط.

وبعدما شدد على أن قوات المتمردين استأنفت القتال، ذكر أبيي بأن الحكومة أعلنت أنها "تمنح الناس مهلة خلال الموسم الزراعي وتسمح لعمليات المساعدات الإنسانية بالعمل من دون عراقيل".

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رئيس وزراء إثيوبيا اثيوبيا تيجراي أبي أحمد

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