الصين تضخ ملياري دولار للاستثمار في "مثلث مصر الذهبي"

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مجموعة "شينج فا" (XINGFA) الصينية تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار في مصر لتنفيذ مشروع متكامل في مجال تعدين خام الفوسفات والصناعات القائمة عليه، يشمل البحث عن الخام واستخراجه، إلى جانب إقامة صناعات متقدمة لإنتاج منتجات عالية القيمة المضافة، مع إنشاء أكبر مركز صناعي للمجموعة خارج الصين في مصر.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مباحثات مع وفد المجموعة الصينية برئاسة تشينج يالي رئيس المجموعة، أن المشروع المقترح يتوافق مع استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع التعدين والتوسع في صناعات القيمة المضافة من الخامات التعدينية، مشيرًا إلى أن متانة العلاقات المصرية-الصينية تفتح آفاقًا واسعة لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم مصالح البلدين.

وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستقدم كافة أوجه الدعم الفني والمؤسسي من خلال فرق العمل المختصة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم، يعقبها اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لبدء المشروع على أرض الواقع، مؤكدًا حرص الدولة على جذب الشركات المتطورة تكنولوجيًا للمساهمة في بناء قاعدة صناعية قوية وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

من جانبهم، أعرب مسئولو مجموعة "شينج فا" الصينية عن اهتمامهم الكبير بالسوق المصرية، مؤكدين اعتزامهم إقامة أكبر مركز صناعي للمجموعة خارج الصين في مصر، وتنفيذ مشروع ضخم بمنطقة المثلث الذهبي على ثلاث مراحل، يشمل الصناعات القائمة على خام الفوسفات، إلى جانب أعمال البحث والاستخراج.

وأشاد الوفد الصيني بالتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، وما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، مؤكدين أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لوضع أسس شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في نقل الخبرات الفنية المتقدمة وتوطين صناعات حيوية داخل الاقتصاد المصري.

وحضر اللقاء المهندس محمد عبادي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.