"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية

كتب : محمد خيري

01:44 م 22/01/2026 تعديل في 02:25 م
    حسام حسن (3) (1)
    حسام حسن
    حسام حسن
    حسام حسن (2)
    حسام حسن (4)
    حسام حسن (5)
    حسام حسن في مباراة أنجولا_

أطلق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، تصريحات قوية حول أداء الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الوصول إلى نصف النهائي يمثل إنجازًا كبيرًا رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الفريق.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "أشكر وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة على دعمهم المستمر، وأشكر جميع اللاعبين على مجهودهم خلال البطولة".

وأضاف: "كنا في المغرب في واحدة من أصعب بطولات كأس أمم إفريقيا من حيث التنظيم والمستوى الفني، والمنتخب المصري كان لديه هدف واضح، والحمد لله حققنا الفوز في أول مباراتين وتأهلنا من الجولة الثانية، كنا أول منتخب يتأهل في البطولة وربما قبل الدولة المضيفة نفسها".

وتطرق المدير الفني إلى مواجهة جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى صعوبتها: "واجهنا منتخب جنوب إفريقيا ناقصين بعض العناصر، لكنها كانت مباراة صعبة وتمكنا من الفوز".

وحول مباريات الأدوار الإقصائية، أوضح حسام حسن: "واجهنا منتخبًا قويًا في دور الـ16، قريب من التأهل لكأس العالم، وتمكنا من الفوز والتأهل، ووصلنا للمربع الذهبي على حساب حامل اللقب بفضل توفيق الله والجهود المبذولة، وقدمنا أداءً مميزًا".

وعن الخسارة أمام السنغال، قال: "الخسارة جاءت ربما بسبب الإرهاق وفارق فترة الراحة بيننا وبين السنغال، لكن الوصول إلى نصف النهائي وشرف تمثيل مصر بهذا المستوى شيء رائع، ويؤكد أن اللاعب المصري المحلي قادر على المنافسة وإظهار الأداء المتميز".

وأكد حسام حسن رضاه عن أداء المنتخب: "رغم الفوارق البدنية والفنية، خصوصًا أمام السنغال، اللاعبون قدموا مستوى جيدًا، والانتقادات التي تقول أننا لعبنا بشكل خاطئ غير دقيقة، لعبنا بنفس أسلوب مباراة كوت ديفوار، والفارق كان الإرهاق البدني، ولم يتعرض مرمانا لأي تهديد إلا في كرة الهدف الذي شابها بعض الجدل التحكيمي".

وختم المدير الفني حديثه بالحديث عن الهدف المقبل: "هدفنا القادم هو الظهور بشكل مشرف في كأس العالم، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون الإعداد جيدًا، ونحن نعمل على ذلك مع دعم الدكتور أشرف صبحي والمهندس هاني أبوريدة".

