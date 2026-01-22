ترامب: "مجلس السلام" قد يكون من بين أكثر الهيئات تأثيراً على الإطلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه القدرة على أن يكون مجلس السلام "واحداً من أكثر الهيئات تأثيراً التي جرى إنشاؤها على الإطلاق"، مضيفاً أنه "يشعر بالفخر" لرئاسته المجلس.

وقال خلال اجتماع "مجلس السلام" في دافوس: "الأمور تسير بشكل رائع... تقريباً كل دولة تريد أن تكون جزءاً منه".

وكانت المملكة المتحدة قد أعربت عن تحفّظاتها بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي يوم الاثنين، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على النبيذ الفرنسي، بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانضمام إلى المجلس.