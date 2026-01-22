إعلان

ترامب: "مجلس السلام" قد يكون من بين أكثر الهيئات تأثيراً على الإطلاق

كتب : مصراوي

01:03 م 22/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه القدرة على أن يكون مجلس السلام "واحداً من أكثر الهيئات تأثيراً التي جرى إنشاؤها على الإطلاق"، مضيفاً أنه "يشعر بالفخر" لرئاسته المجلس.

وقال خلال اجتماع "مجلس السلام" في دافوس: "الأمور تسير بشكل رائع... تقريباً كل دولة تريد أن تكون جزءاً منه".

وكانت المملكة المتحدة قد أعربت عن تحفّظاتها بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي يوم الاثنين، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على النبيذ الفرنسي، بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانضمام إلى المجلس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مجلس السلام دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"
شئون عربية و دولية

اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"
"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
زووم

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر