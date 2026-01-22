خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم

تجديد حبس المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بالمنوفية 15 يومًا -صور

شهدت واقعة وفاة الأشقاء الثلاثة إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة تطورات جديدة، تمثلت في نشوب مشاجرات وخلافات حادة بين والدة الأطفال ووالدهم، وذلك عقب منع الأم من رؤية جثامين أطفاله داخل ثلاجة حفظ الموتى قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

ودبت الخلافات نتيجة انفصال الأم عن زوجها والد الأطفال وزواجها من شخص آخر، حيث كانت تقيم معه داخل الشقة محل الحريق برفقة الأطفال الثلاثة، مع ادعائها عدم إنفاق الأب على أبنائه أو تواصله معهم.

وعقب وقوع الحادث ونقل جثامين الأطفال إلى المشرحة، اندلعت اشتباكات بين أسرة الأم وأسرة الأب وزوج الأم، بسبب رفضهم دخول الأب لرؤية أطفاله، إلى جانب خلافات أخرى حول مكان دفن الجثامين.

في المقابل، اتهم الأب والدة الأطفال بـالإهمال، مشيرًا إلى أن له ابنة أخرى توفيت منذ عدة سنوات أثناء إقامتها مع الأم، نتيجة الإهمال – على حد قوله – ثم لحق بها الأطفال الثلاثة بعد الحريق الأخير.

وتنتظر الأسرة حاليًا قرار نيابة قسم أول المنصورة بشأن التصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم، تمهيدًا لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع الثانوية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع خليل المتفرع من شارع الثانوية، وتحديدًا في الطابق الأخير، نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى إلى التهام محتويات الشقة.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أطفال أشقاء وهم: سليم نور الدين عماد مصطفى – 9 سنوات، سليمان – 6 سنوات، سفيان – 4 سنوات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج جثامين الأطفال، ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

