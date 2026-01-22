ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأفعاله على الصعيد الدولي، مُشيراً إلى الضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية الصيف الماضي - والمعروفة باسم عملية "مطرقة منتصف الليل" - والتي قال إنها "دمرت" القدرة النووية الإيرانية.

وأضاف ترامب خلال حفل الإعلان عن الميثاق الأول لـ"مجلس السلام"، الذي يهدف إلى أن يكون هيئة لحل النزاعات الدولية، تبلغ تكلفة عضويتها الدائمة مليار دولار، أن إيران ترغب في الحوار، وستُجري حواراً"، قبل أن ينتقل للحديث عن العمليات ضد داعش في سوريا.



ولفت ترامب إلى أن "هناك العديد من الأمور الجيدة التي تحدث"، ووصف كيف أن التهديدات التي تواجه أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط "بدأت تهدأ".

وتابع "قبل عام واحد فقط، كان العالم يشتعل بالفعل، ولم يكن الكثيرون يعلمون ذلك".